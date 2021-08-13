محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الشباب رهاننا لبناء المستقبل ونثق بقدرتهم على العطاء

المصدر: دبي ــ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن شباب الوطن هم الرهان الكاسب للمستقبل وأن قيادة الإمارات تثق بقدرتهم على العطاء وتجاوز التحديات ومواصلة مسيرة البناء.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على «تويتر»: «في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات.. المستقبل بين أيديكم.. وبلادنا أمانة عندكم.. والإمارات ستبقى الدولة الحاضنة لأحلامكم وطموحاتكم.. والمنصة الأعظم لإطلاق قدراتكم».

كما كتب سموه على «انستغرام» قائلاً: «شباب الإمارات فيكم نكسب الرهان وأنتم الأمل والمستقبل. وأرفق سموه أبياتاً شعرية جاء فيها:

مرحبا يا شباب يكسبون الرهان

يا أملنا المرجا وللوطن ذخرنا

كنت بأول شبابي مثلكم واستبان

حلم يا ما حلمته كل يوم ودنا

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «تويتر» بالمناسبة: «في اليوم العالمي للشباب.. نفخر ونعتز بأبنائنا ونثق بقدرة الشباب على العطاء والابتكار وتجاوز التحديات ومواصلة مسيرتنا نحو مستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً للأجيال المقبلة».

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