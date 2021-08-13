محمد بن راشد ومحمد بن زايد لشباب الوطن: فيكم نكسب الرهان ونثق بقدرتكم على العطاء والابتكار

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن شباب الوطن فيهم يكسب الرهان والمستقبل بين أيديهم ودولة الإمارات العربية المتحدة أمانة عندهم. وأكد سموهما على ثقتهما بقدرة الشباب على العطاء والابتكار ومواصلة المسيرة نحو مستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً.

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسالة إلى شباب الوطن في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي للشباب والذي يصادف الـ12 من شهر أغسطس من كل عام، حيث أكد سموه أن المستقبل بين أيدي الشباب ودولة الإمارات العربية المتحدة أمانة عندهم.

وشدد صاحب السمو نائب رئيس الدولة على أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى الحاضنة لأحلام وطموحات الشباب والمنصة الأعظم لإطلاق قدراتهم. حيث دوّن سموه بهذه المناسبة: في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات، المستقبل بين أيديكم، وبلادنا أمانة عندكم، والإمارات ستبقى الدولة الحاضنة لأحلامكم وطموحاتكم، والمنصة الأعظم لإطلاق قدراتكم».

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه عبر «انستغرام»: شباب الإمارات فيكم نكسب الرهان وأنتم الأمل والمستقبل. وأرفق سموه أبياتاً شعرية جاء فيها:

مرحبا يا شباب يكسبون الرهان

يا أملنا المرجا وللوطن ذخرنا

كنت بأول شبابي مثلكم واستبان

حلم يا ما حلمته كل يوم ودنا

وإلى ذلك وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة نشرها عبر حسابه في «تويتر» رسالة إلى الشباب في يومهم العالمي جاء فيها: «في اليوم العالمي للشباب، نفخر ونعتز بأبنائنا ونثق بقدرة الشباب على العطاء والابتكار وتجاوز التحديات ومواصلة مسيرتنا نحو مستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً للأجيال المقبلة».

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