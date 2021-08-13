محمد بن زايد يؤكد الوقوف مع الجزائر في مواجهة التحديات

المصدر: أبوظبي ــ وام

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن خالص تعازيه ومواساته إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا حرائق الغابات من مدنيين وعسكريين والتي تشهدها عدد من مناطق الجزائر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه الليلة قبل الماضية مع الرئيس الجزائري.

كما أعرب سموه عن تعازيه للشعب الجزائري الشقيق وأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الأشقاء في الجزائر واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة في مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة، سائلاً المولى تعالى السلامة للجزائر وأن يحفظ أهلها من كل مكروه.

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