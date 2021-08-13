محمد بن زايد يؤكد وقوف الإمارات إلى جانب الجزائر وتقديم كل الدعم

المصدر: (أبوظبي- وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الأشقاء في الجزائر، واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم، والمساعدة في مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة، سائلاً المولى تعالى السلامة للجزائر، وأن يحفظ أهلها من كل مكروه.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه سموه الليلة الماضية مع الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، كما أعرب عن تعازيه للشعب الجزائري الشقيق، وأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى الرئيس عبدالمجيد تبون في ضحايا حرائق الغابات من مدنيين وعسكريين، والتي تشهدها عدد من مناطق الجزائر.

من جانبه، أعرب الرئيس عبدالمجيد تبون عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر أخوية صادقة تجاه أشقائه في الجزائر.

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