صحة دبي تتوسع في حملة التطعيم بالمنازل ضد «كوفيد19»

المصدر: (دبي ــ البيان)

أعلنت هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التوسع في حملة تطعيم المنازل، لتشمل المواطنين بعمر الـ 50 سنة وما فوق، وأصحاب الهمم، وكبار السن بعمر 60 سنة وما فوق، من المقيمين في دبي، بهدف التخفيف عنهم، وتجنيبهم الحاجة للتوجه إلى المراكز الصحية.

يأتي ذلك ضمن الجهود الحكومية المستمرة، لتسريع خطوات التعافي. وستوفر الهيئة ضمن هذه الحملة، لقاح فايزر بيونتك، لجميع الفئات المستهدفة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز