رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي يهنئون القادة بالعام الهجري

المصدر: أبوظبي ــ البيان ، وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1443، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم، المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»، شعب الإمارات وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «عام هجري جديد.. نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية هذا العام.. الهجرة رمز للتحول من حال إلى حال.. رمز للحركة ونبذ السكون.. رمز للسعي وعدم التوقف.. الهجرة تمثل البذل والتضحية لبناء غدٍ أفضل.. هذا أهم درس للمسلمين اليوم بعد 1443عاماً من هجرة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «نبارك لكم عاماً هجرياً جديداً.. جعله الله عام خير ورحمة وسلام على بلدنا والأمة الإسلامية وشعوب العالم أجمع».

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