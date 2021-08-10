خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون قادة الدول بالسنة الهجرية الجديدة

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1443، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم، المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

برقيات

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة 1443، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عبر «تويتر»: «عام هجري جديد.. نبارك لشعب الإمارات وللأمة العربية والإسلامية هذا العام.. الهجرة رمز للتحول من حال إلى حال.. رمز للحركة ونبذ السكون.. رمز للسعي وعدم التوقف.. الهجرة تمثل البذل والتضحية لبناء غد أفضل.. هذا أهم درس للمسلمين اليوم بعد 1443عاماً من هجرة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم».

كما دوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «نبارك لكم عاماً هجرياً جديداً.... جعله الله عام خير ورحمة وسلام على بلدنا والأمة الإسلامية وشعوب العالم أجمع».

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