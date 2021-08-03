تطوير سفينة أبحاث في أبوظبي الأكثر تقدماً بالشرق الأوسط

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ورئيس مجلس إدارة هيئة البيئة- أبوظبي، عن بدء الهيئة بناء وتطوير سفينة أبحاث، والتي تعتبر الأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط، وتعتبر السفينة الأحدث في المنطقة. وستعمل السفينة، في المياه الإقليمية للدولة، وستتمكن الهيئة، من خلالها من استكمال دراساتها للبيئة البحرية، والثروة السمكية، حيث تضم 5 مختبرات لدراسة العينات، ومركبة يتم تشغيلها عن بُعد.

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حمدان بن زايد يعلن بدء بناء وتطوير سفينة أبحاث الأكثر تقدماً بالشرق الأوسط

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