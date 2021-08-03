%70.7 من سكان الدولة تلقوا جرعتي لقاح «كوفيد 19»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 21025 جرعة من لقاح «كوفيد 19»، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها 16832021 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 170.19 جرعة لكل 100 شخص، وبنسبة 79.04% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 70.69% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في الدولة، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس. كما أعلنت الوزارة أمس عن التسجيل الطارئ للقاح «سينوفارم» للفئة العمرية من سن 3 - 17 سنة.

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