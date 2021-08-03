«الصحة» توفر لقاح «سينوفارم» للفئة العمرية من 3 إلى 17 سنة

المصدر: متابعة: جميلة إسماعيل وعصام الدين عوض

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن التسجيل الطارئ للقاح «سينوفارم» ضد فيروس «كوفيد 19» للفئة العمرية من سن 3 إلى 17 سنة، وذلك بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ويأتي اعتماد اللقاح في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة فيروس «كوفيد 19»، وتأكيداً على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.



وأكد أطباء مختصون استطلعت «البيان» آراءهم: أن لقاح سينوفارم ضد «كوفيد 19» يعد فعالاً وآمناً بالنسبة للأطفال من سن 3 إلى 17 عاماً، خصوصاً بعد إجراء التجارب السريرية عليه، والتي أثبتت مأمونيته لهم، وبالتالي اعتماده من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع يعد خطوة جيدة تؤدي إلى التعافي السريع من الجائحة، ناصحين أولياء الأمور بالتوجه السريع إلى أماكن إعطاء اللقاحات مصطحبين معهم أبناءهم، لأن التطعيم بالنسبة للأطفال سيكون وقائياً على المدى البعيد، لأن مناعتهم تختلف عن مناعة الكبار.

طريق التعافي

وأكد الدكتور عبد القادر الزرعوني، رئيس جمعية الإمارات للمسالك البولية: أن السبيل الوحيد للتعافي من جائحة «كوفيد 19» هو أخذ أحد اللقاحات المعتمدة، وهناك عدد كبير من أفراد المجتمع أخذوا التطعيمات، الأمر الذي ساهم في الحد والتخفيف من آثار الجائحة مقارنة بالدول الأخرى، حيث اتخذت الدولة خطوات سباقة لمحاصرة المرض من خلال توفير اللقاحات ومراكز الفحص في مختلف مناطق الدولة، لافتاً إلى ضرورة تشجيع الأسر لأبنائها من الأطفال لأخذ لقاح «سينوفارم».

خطوة جيدة

ومن جهتها، أكدت الدكتورة ريم نايف: أن كافة القرارات التي تتعلق بـ «كوفيد 19» والتي تتخذها وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعد قرارات صائبة وتهدف إلى القضاء على فيروس كورونا والتخفيف من آثاره، كما أن إعلان الوزارة توفير لقاح سينوفارم للأطفال يعد خطوة جيدة تقود إلى التعافي السريع من الجائحة وتبعاتها، خصوصاً وأن اللقاح يعد آمناً، وذلك بعد إجراء كافة الدراسات السريرية عليه، كما أن الاعتماد يعزز من جهود الدولة في القضاء على الجائحة ومكافحتها وتأكيد ريادتها في التصدي للجائحة.

مناعة

ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم الحمادي، أن التطعيمات بشكل عام تعد من أفضل التدخلات الطبية على مر العصور للوقاية من الأمراض المعدية، وفيما يتعلق بلقاح «سينوفارم»، فهو تطعيم فعال وآمن ويقدم مناعة مكتسبة للجسم ضد «كورونا»، كما أن الدولة تعد من الدول السباقة لتقديم التطعيم بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين، ومنذ بداية تقديم خدمة التطعيم شهدنا إقبالاً كبيراً من كافة فئات المجتمع، داعياً أولياء الأمور إلى الإقبال على المراكز الصحية وتطعيم أبنائهم حتى نعود إلى الحياة الطبيعية. وأكد عدد من أولياء الأمور أن إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن التسجيل الطارئ للقاح «سينوفارم» ضد فيروس «كوفيد 19» للفئة العمرية 3 إلى 17 عاماً يأتي في إطار تعزيز جهود الدولة في مكافحة الفيروس.

حرفية

وفي هذا الإطار قال منصور الرئيسي: نحن كأولياء الأمور على ثقة تامة باستثنائية الإمارات التي تعاملت باحترافية في احتواء الجائحة بهدف حماية صحة أفراد المجتمع، وذلك كمثال ملهم يحتذى به عالمياً. ولن نتردد مطلقاً في أن يحصل أطفالنا على المناعة المكتسبة من التطعيم. وأشاد فيصل الزيدي بجهود القيادة الرشيدة التي تسعى للوصول إلى بمجتمع معافى وخال من الأمراض المعدية، إضافة إلى تحقيق جودة الحياة لجميع الأفراد.

حرص

أشار ولي الأمر سالمين الشامسي إلى حرصه على أن يأخذ أبناؤه اللقاح، وذلك دعماً لجهود الدولة في مواجهة الجائحة. وأضاف: يحرص أبنائي على حماية أنفسهم، ومن حولهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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