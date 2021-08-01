منع غير المطعمين من دخول المؤسسات الاتحادية ابتداءً من اليوم

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تبدأ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، اليوم، بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من تداعيات «كوفيد19»، وتنص الإجراءات باقتصار دخول الوزارات والمؤسسات الاتحادية، على الأشخاص الحاصلين على جرعتين من اللقاحات، أو من يحمل فحصاً، أو الذي لديه نتيجة مسحة الأنف (PCR) سلبية لفحص صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، أو الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، مع وجود نتيجة سلبية للفحص، ومن هم دون سن الـ 16.

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