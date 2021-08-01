منع غير المطعمين من دخول المؤسسات الاتحادية ابتداء من اليوم

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

تبدأ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، اليوم، بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة، وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من تداعيات كوفيد 19، وتنص الإجراءات باقتصار دخول الوزارات والمؤسسات الاتحادية، على الأشخاص الحاصلين على جرعتين من لقاحات كوفيد 19، أو من يحمل فحصاً، أو الذي لديه نتيجة مسحة الأنف PCR سلبية لفحص صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، أو الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، مع وجود نتيجة سلبية للفحص، ومن هم دون سن السادسة عشرة.

إجراءات

وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في وقت سابق من الشهر الماضي، عن عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة، التي ستطبق اعتباراً من اليوم الأحد.

وأوضحت الهيئة أنه لن يسمح للمتعاملين أو الزائرين أو موظفي شركات التعهيد أو الخدمات، أو أي شخص آخر من غير الموظفين التابعين للجهة، بدخول مقار الوزارات والجهات الاتحادية، ويستثنى من ذلك: المتعامل أو الزائر الحاصل على جرعتين من لقاحات كوفيد 19 المعتمدة في الدولة، أو الذي لديه نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، أو الأشخاص غير المطعمين الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، مع وجود نتيجة سلبية لفحص PCR صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا التعميم، من هم دون سن 16 عاماً.

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