محمد بن راشد يصدر مجموعة مراسيم بشأن مجالس إدارات بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2021، بشأن تشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانيّة في دبي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والمرسوم رقم (29) لسنة 2021، بشأن تشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة دبي العطاء برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والمرسوم رقم (28) لسنة 2021، بشأن تشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة دبي للمرأة، برئاسة منى غانم المري، العُضو المُنتدب للمُؤسّسة. بالإضافة إلى المرسوم رقم (30) لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة «وطني الإمارات» برئاسة تميم محمد المهيري.

ويعمل بهذه المراسيم لسنة 2021، من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

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