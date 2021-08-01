محمد بن راشد: يُصدر مراسيم بشأن مجالس الإدارات في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2021، بشأن تشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانيّة في دبي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والمرسوم رقم (29) لسنة 2021، بشأن تشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة دبي العطاء برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والمرسوم رقم (28) لسنة 2021، بشأن تشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة دبي للمرأة، برئاسة منى غانم المري، العُضو المُنتدب للمُؤسّسة. بالإضافة إلى المرسوم رقم (30) لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة «وطني الإمارات» برئاسة تميم محمد المهيري.

الجامعة البريطانيّة

ونص المرسوم رقم (31) لسنة 2021، على تشكيل مجلس أمناء الجامعة البريطانيّة في دبي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعضويّة مدير الجامعة نائباً للرئيس، وحسين حسن ميرزا الصايغ، وأحمد بطي المحيربي، والشيخة هند علي راشد المعلا، ومُمَثِّل عن مجموعة دبي القابضة، ومُمَثِّل عن المجلس البريطاني في دبي والإمارات الشماليّة، ومُمَثِّل عن بنك الإمارات دبي الوطني، ومُمَثِّل عن رولز رويس إنترناشيونال ليمتد، ومُمَثِّل عن المجلس البريطاني للأعمال، ومُمَثِّل عن شركة آتكنز. على أن تكون مُدّة العُضويّة في مجلس الأمناء 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

ويتولى مجلس الأمناء القيام بالمهام والصلاحيّات المنُوطة به بموجب الوثيقة التأسيسيّة والنِّظام الأساسي للجامعة، المُلحقَيْن بالقانون رقم (5) لسنة 2003 بشأن تأسيس الجامعة البريطانيّة في دبي، ويُعمل بالمرسوم رقم (31) لسنة 2021 من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مُؤسّسة دبي العطاء

كما نص المرسوم رقم (29) لسنة 2021، على تشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة دبي العطاء برئاسة معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وعُضويّة طـارق محمــد القـــرق، نائباً للرئيس، وسـامي أحمــد القمــزي، وعبــدالله محمـد الكـرم، وسلطان محمد الشامسي، وذلك لمُدّة 3 سنوات قابلة للتجديد. على أن يحل هذا المرسوم محل المرسوم رقم 4 لسنة 2018، الذي تم بموجبه إعادة تشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة دبي العطاء، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه. ويُعمل بالمرسوم رقم (29) لسنة 2021، من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مُؤسّسة دبي للمرأة

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (28) لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة دبي للمرأة، برئاسة منى غانم المري، العُضو المُنتدب للمُؤسّسة، وعُضويّة هالــــه يوســــف بـــدري، نائباً للرئيس، وهدى السيد محمد الهاشمي، وهـــدى عيـــسى بوحميـــد، وخــوله راشــــد المهيــري، ومـنى درويـــش بوسمـــره، وفهيمه عبدالرزاق البستكي، والجود أحمـد لوتـاه، وموزه سعيـد المري بالإضافة إلى عضوية المُديـر التنفيـذي للمـؤسّسـة. ويُعمل بالمرسوم رقم (28) لسنة 2021، من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مُؤسّسة وطني الإمارات

كما أصدر سموه المرسوم رقم (30) لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة «وطني الإمارات»، برئاسة تميم محمد المهيري، وعضويّة سعيــــد محمد العويــم، نائباً للرئيس، ومحمـــد جابر الذيــــب، ومحمــــد سالــــم الهلي، وضرار حميـــد بالهول، وعبد الله ضاعـن الجتبي، ومحمد عمـــر الطايــــر. ويُعمل بالمرسوم رقم (30) لسنة 2021، من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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