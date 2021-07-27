الإمارات: العمل المناخي المدروس يعزز النمو ويحقق التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

هيمنت التداعيات العنيفة للتغير المناخي على اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي انطلق أمس، في جنيف، بمشاركة نحو 200 دولة، لتجنيب كوكب الأرض كارثة مناخية تلوح في الأفق في حال عدم الإيفاء بالتعهدات المتعلقة تخفيض احترار الكوكب، وضبط الانبعاثات الضارة.

وأكدت الإمارات أن العمل المناخي المدروس، يثمر نمواً اقتصادياً قوياً، ويحقق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص للدولة للتغير المناخي، في الاجتماع الوزاري التحضيري في لندن، والذي يأتي قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في غلاسكو، نوفمبر المقبل. وقال معاليه: «تركز الإمارات على العمل المناخي الاستباقي، الذي يشكل رافداً قوياً للنمو الاقتصادي المستدام. وتماشياً مع هذه الرؤية، أصبحت الإمارات رائدة في مجال العمل المناخي».

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز