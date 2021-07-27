الإمارات: العمل المناخي المدروس يثمر نمواً اقتصادياً قوياً ويحقق التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي- البيان

شارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، في الاجتماع الوزاري التحضيري للمناخ، الذي ينعقد في لندن، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، والذي يأتي قبل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، في غلاسكو بالمملكة المتحدة، في نوفمبر المقبل.

وقال معاليه: «من خلال الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، تركز دولة الإمارات على العمل المناخي الاستباقي، الذي يشكل رافداً قوياً للنمو الاقتصادي المستدام. وتماشياً مع هذه الرؤية، أصبحت الإمارات رائدة في مجال العمل المناخي، حيث كانت أول دولة في الشرق الأوسط، توقع وتصادق على اتفاق باريس للمناخ، وكذلك أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات في كافة قطاعاتها الاقتصادية، بحلول 2030، كما أشارت مساهمتها الثانية المحددة وطنياً».

وعقد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، اجتماعات ثنائية مع كل من ألوك شارما رئيس الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ، وجون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لتغير المناخ، وباتريشيا إسبينوزا الرئيس التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومعالي محمد شهاب الدين وزير البيئة والغابات والتغير المناخي بجمهورية بنغلاديش الشعبية، ومعالي جونغ مون تشوي نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية.

وخلال الاجتماعات، أكد معالي د. سلطان أحمد الجابر، على أن رؤية القيادة في دولة الإمارات، تركز على عقد الشراكات من أجل التقدم، والاستفادة من العمل المناخي، لخلق فرص للنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف في جميع المنتديات الدولية المرتبطة بتغير المناخ، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كما التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، مع مسؤولين بريطانيين من القطاعين الحكومي والخاص، بمن فيهم وزيرة الأعمال والطاقة والنمو النظيف، ماري تريفيليان، ووزير الدولة للاستثمار، اللورد جيري غريمستون، والرئيس التنفيذي لشركة بي بي، برنارد لوني. وأكد معاليه خلال اللقاءات، على التزام الإمارات العربية المتحدة، بالاستفادة من شراكاتها مع بريطانيا في القطاعين العام والخاص، للاستثمار في الابتكار، الذي يمكنه تحقيق الأهداف المناخية والنمو المستدام.

وسلط معاليه الضوء على طموحات دولة الإمارات المتقدمة، بشأن العمل المناخي المرتبط بالنمو الاقتصادي، وذلك خلال الاجتماع التحضيري، الذي ضم وزراء من 40 دولة، وكذلك خلال لقاءاته مع مسؤولين كبار، ورجال أعمال من المملكة المتحدة.

وأضاف: «نحرص على عقد الشراكات مع دول العالم، لمشاركة أفضل الممارسات والتكنولوجيا والابتكار، بما يضمن تسريع الجهود للحد من تداعيات تغير المناخ، والتكيف معه بطرق تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة وكبيرة».

واستهدف الاجتماع الوزاري في لندن، تعزيز توافق الآراء، وتوليد الزخم حول عدد من الموضوعات التي ستُبحث خلال مؤتمر (COP26)، بما فيها إجراءات التخفيف والتكيف والتمويل المناخي. وناقش معالي د. الجابر، خلال الاجتماع، الجهود العالمية لتعزيز المرونة في مواجهة انعكاسات تغير المناخ، والقدرة على التكيف معها، والاستفادة من التكنولوجيا النظيفة لتعزيز النمو العالمي .

لقاءات

وأوضح معالي د. سلطان أحمد الجابر، عرض دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، في أبوظبي عام 2023، مشيراً إلى التزام الدولة بعملية تشاورية متعددة الأطراف، تهدف إلى تسريع التوافق.

وأعلنت دولة الإمارات في مايو الماضي، عن عرضها لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)، ولاقت تلك الخطوة استجابة إيجابية في مختلف أنحاء العالم، في ضوء إنجازات الدولة في مجال الابتكار في التكنولوجيا النظيفة، ونظراً لخبرتها الواسعة في مجال العمل المناخي العالمي. وأشار معاليه أيضاً إلى تركيز دولة الإمارات على أن يشكل مؤتمر (COP28)، نقطة انطلاق للعمل المناخي المتقدم، الذي يحقق مكاسب اجتماعية واقتصادية، على حد سواء.

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