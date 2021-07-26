محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة جديد لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، برئاسة عبد الله محمد المزروعي.

ويمثل الأعضاء الجدد، البالغ عددهم 29، أغلبية القطاعات الحيوية، بهدف ضمان تمثيل ودعم الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً، وتمكين الغرفة، من تحقيق رؤيتها بتفعيل دور القطاع الخاص على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، من خلال تطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية، ورفع تنافسية مؤسسات قطاع الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، ويعزز مكانتها الرائدة في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات.

وبناء على التشكيل الجديد، يمثل المجلس 23 مؤسساً ومديراً تنفيذياً ورئيساً، بخبرات قيادية من 15 دولة، عبر 5 قارات. وتصل نسبة تمثيل القطاع الخاص إلى 50 %، وتبلغ نسبة أعضاء المجلس من مواطني الدولة 57 %.

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