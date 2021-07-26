المجلس يعقد اجتماعه الأول

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماعه الأول بتشكيله الجديد وناقش فيه الفرص الحالية لتمكين وتعزيز دور رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص في الإمارة. وأكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع الأول للمجلس الجديد تم عقده افتراضياً بحضور محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الذي رحب بأعضاء المجلس وأكد دعم الدائرة للغرفة وتحقيق جميع أهدافها المرجوة. وأشار إلى أن الاجتماع تناول تعزيز دور القطاع الخاص من خلال خفض التكاليف المالية للمستثمرين، ودعم سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتوفير فرص النمو للشركات من جميع الأحجام، ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في أبوظبي.

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