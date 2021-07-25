«كهرباء دبي» تدشن 3 محطات نقل رئيسية بـ430 مليون درهم

المصدر: (دبي - البيان)

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 3 محطات نقل كهرباء رئيسية جديدة بقدرة تحويلية 450 ميجافولت أمبير، بالإضافة إلى 35 كيلومتراً من الكابلات الأرضية جهد 132 كيلوفولت لربطها بشبكة النقل الرئيسية، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات التي تم تدشينها خلال شهري مايو ويونيو أكثر من 430 مليون درهم.

وتغذي هذه المحطات مناطق البرشاء الأولى، ومردف، ووادي الصفا الثانية، وتطلّب إنجاز هذه المحطات أكثر من 4 ملايين ساعة عمل آمنة باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة عالمياً مع ضمان أعلى معايير الأمن والسلامة.

ويأتي تدشين المحطات الجديدة ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة شبكة نقل الكهرباء في الإمارة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية.

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