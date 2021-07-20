محمد بن زايد: الشراكة الإماراتية السعودية قوية ومستمرة

المصدر: الرياض ـ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، العلاقات الأخوية المتأصلة، التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتنسيق بينهما، والشراكة الاستراتيجية التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى مزيد من التقدم والرخاء، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات العربية والإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك. جاء ذلك، خلال استقبال ولي عهد السعودية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، والوفد المرافق، أمس، في الرياض.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في «تويتر»: «سعدت بلقاء أخي محمد بن سلمان في الرياض. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة، وتعاوننا الاستراتيجي. الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة، لما فيه خير البلدين والمنطقة».

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