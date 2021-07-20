محمد بن زايد: الشراكة الإماراتية السعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة

المصدر: الرياض- وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع أخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، العلاقات الأخوية المتأصلة، التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتنسيق بينهما، والشراكة الاستراتيجية التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى مزيد من التقدم والرخاء.. إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات العربية والإقليمية والدولية، محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، خلال استقبال ولي عهد السعودية، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، أمس، في العاصمة السعودية الرياض.

ورحب الأمير محمد بن سلمان، خلال اللقاء، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، في بلدهم المملكة العربية السعودية.. وتبادلا التهاني، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما للبلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين، دوام الخير والرفعة، ولشعوب الأمة الإسلامية والعالم أجمع.. السلام والاستقرار، سائلين الله عز وجل، أن يرفع الوباء عن البشرية.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدت «اليوم»، بلقاء أخي محمد بن سلمان في الرياض.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة، وتعاوننا الاستراتيجي.. الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة، لما فيه خير البلدين والمنطقة».

وحمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأطيب تمنياته له بالصحة والسعادة والعمر المديد، وللمملكة الشقيقة دوام العز والرفعة.

فيما حمل ولي عهد السعودية، سموه، تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى صاحب السمو رئيس الدولة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر، بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، خاصة مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط، والجهود المبذولة لإيجاد تسويات سياسية للأزمات والتحديات التي تواجهها، بما يكفل تحقيق السلام والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

هذا، وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة، قد وصل أمس إلى الرياض، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقبال سموه، والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية.

ورحب الأمير محمد بن سلمان، بزيارة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، إلى بلده المملكة العربية السعودية.

ورافق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، خلال الزيارة، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، مستشار الأمن الوطني.

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