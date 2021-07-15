20 ألف طالب يدربهم «البرنامج الوطني للمبرمجين»

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن «البرنامج الوطني للمبرمجين» عن شراكات معرفية مع 8 جامعات وطنية لتمكين 20 ألف طالب بمهارات البرمجة وإعدادهم ليصبحوا من نخب المبرمجين ودعم القطاعات المستقبلية والناشئة. ويأتي ذلك في إطار المرحلة الأولى لشراكات البرنامج مع الجامعات، وسيتم خلالها توفير 500 فرصة تدريب في شركات تكنولوجية محلية وعالمية في مجالات البرمجة المختلفة لطلاب الجامعات المشاركة.

كما أعلن البرنامج عن إطلاق 3 مكتبات رقمية بالتعاون مع نخبة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وهي «أمازون» و«هواوي» و«آي بي إم»، ما يتيح الفرصة لطلاب الجامعات في الدولة لاكتساب المعرفة بكيفية استخدام تطبيقات البرمجة المختلفة، وسبل توظيفها بشكل عملي، وتعريفهم بالتقنيات والأدوات البرمجية المستخدمة في مختلف القطاعات وأسواق العمل.

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