افتتاح القبة العلمية الأولى من نوعها عالمياً بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي- مصطفى خليفة)

افتتح المركز الوطني للأرصاد، أمس، «القبة العلمية» رباعية الأبعاد، في أبوظبي، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث المواد المستخدمة في تشييدها، والمعدات والأجهزة الحديثة، التي ستسهم في نقل المعلومات العلمية في مجالي الأرصاد الجوية والجيوفيزياء بطريقة مبسطة لشرائح المجتمع.

ويبلغ طول القبة 15.33 متراً بعرض 15.56 متراً وارتفاع 7.8 أمتار، ويبلغ حجم شاشة القبة 12 متراً بدرجة ميل 15 درجة، لتوفر مجالاً للرؤية بمقدار 160 درجة.

وتم تزويد القبة العلمية بأحدث الأجهزة والمؤثرات رباعية الأبعاد المتطورة ليعيش المشاهد تجربة علمية حقيقية بشكل ممتع، منها 22 جهازاً حرارياً للمؤثرات الخاصة بالحرارة وأجهزة أخرى خاصة بمؤثرات الضباب والاهتزاز و5 أجهزة للعرض المرئي، كما تحتوي القبة على نظام إضاءة متطور بألوان متعددة تصل إلى 281 تريليون مزيج لوني.

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الأولى عالمياً.. «الوطني للأرصاد» يفتتح «القبة العلمية» رباعية الأبعاد

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