المصدر: رويترز

أصبحت الإماراتية نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية بعد أن قدمتها الإمارات اليوم الأربعاء ضمن الدفعة الثانية من رواد الفضاء الإماراتيين.

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن نورا ومحمد الملا شرعا في التدريب الداخلي الذي سيستمر حتى انضمامهما إلى برنامج "مرشحي ناسا لرواد الفضاء لعام 2021" في ديسمبر.

وستنضم نورا المطروشي، وهي خريجة هندسة ميكانيكية عمرها 28 عاما وتعمل حاليا في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في أبوظبي، إلى برنامج ناسا لرواد الفضاء 2021 في الولايات المتحدة.

وقالت نورا "دافعي وراء التقدم لبرنامج الفضاء الإماراتي هو حلمي منذ كنت طفلة ورغبتي في أن أصبح رائدة فضاء".

وتستخدم الإمارات برنامجها الفضائي لتطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية وتقليل اعتمادها على النفط. وفي فبراير، وصل مسبار "الأمل" الإماراتي إلى مدار كوكب المريخ، في أول رحلة عربية لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وأضافت "في دولة الإمارات العربية المتحدة، الحكومة داعمة جدا لشعبها والمجتمع داعم للغاية. عائلتي أيضا كانت داعمة جدا، لذلك لا أشعر أنني واجهت أي تحديات عند التقدم لهذا البرنامج لأن الجميع كانوا داعمين للغاية هنا في الإمارات".

وتعتزم الإمارات إطلاق مركبة فضائية على سطح القمر بحلول عام 2024 ولديها رؤية لاستيطان كوكب المريخ بحلول عام 2117.

وتابعت نورا "أتطلع لتحقيق ما تسعى قيادة الإمارات لإنجازه، أن تكون دولة الإمارات جزءا من، أو أن تكون واحدة من الدول المتقدمة في مجال الفضاء".

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إن نورا كانت واحدة من 4300 متقدم تم تقييمهم بناء على القدرات العلمية والتعليم والخبرة العملية، ثم على التقييمات الجسدية والنفسية والطبية.

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