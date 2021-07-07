مكتوم بن محمد: محمد بن راشد يريد من الجميع سرعة التطوير والإنجاز

المصدر: (دبي ـ البيان)

اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، على خطط تسريع النمو الاقتصادي في دبي، مؤكداً أن سرعة التطوير والنمو والإنجاز هو ما يريده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من الجميع. وقال عبر «تويتر»: «اطلعت على مجموعة من المبادرات والمشاريع والخطط الاستراتيجية التي عرضها فريق وحدة التسريع الاقتصادي في دبي». ووجه سموه الشكر لفريق العمل. وأضاف: «سنتابع عمله بشكل مستمر لتحقيق رؤية محمد بن راشد لاقتصاد دبي للمرحلة المقبلة».

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



مكتوم بن محمد يطّلع على مبادرات تسريع الاقتصاد

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز