مكتوم بن محمد يطّلع على مبادرات تسريع الاقتصاد

المصدر: دبي ـ البيان

اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، على خطط تسريع النمو الاقتصادي في دبي، مؤكداً أن سرعة التطوير والنمو والإنجاز هو ما يريده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من الجميع.

وقال سموه في تدوينة عبر «تويتر»: «اطلعت على مجموعة من المبادرات والمشاريع والخطط الاستراتيجية التي عرضها فريق وحدة التسريع الاقتصادي في دبي».

ووجه سموه الشكر لفريق العمل على هذه الجهود. وأضاف: «سنتابع عمله بشكل مستمر لتحقيق رؤية محمد بن راشد لاقتصاد دبي للمرحلة المقبلة»، مؤكداً أن «سرعة التطوير والنمو والإنجاز هو ما يريده سموه من الجميع».

وتسجل دبي انتعاشاً اقتصادياً، وسط تفاؤل بتحقيق نمو قوي هذا العام بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص، والاستمرار في مشاريع التطوير في كافة المجالات وفق الخطط والاستراتيجيات التي يتم مراجعتها باستمرار لتحقيق أفضل النتائج، وتكريس تنافسية دبي العالمية.

ولأن دبي مدينة لا تعرف التوقف، والنجاح فيها مسيرة لا تتوقف عن أية محطة، تشكل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للنمو الاقتصادي، منارة للتخطيط للمستقبل وصناعة الفرص وتوفير بيئة متكاملة ومثالية للاستثمار الوطني والاجنبي وخلق قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع الأعمال والحلول التكنولوجية المستقبلية.

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