12.900 ميغاواط كهرباء و490 مليون غالون مياه محلاة إنتاج دبي يومياً

المصدر: (دبي - البيان)

تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي، تطوير بنيتها التحتية، لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي، وتوفير خدماتها وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية، والكفاءة والجودة، لأكثر من مليون متعامل.

وأعلنت الهيئة ارتفاع قدرتها الإنتاجية إلى 12.900 ميغاواط من الكهرباء، و490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.

ويمثل مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، التابع للهيئة، إحدى الركائز الرئيسة لتزويد دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية، وقد دخلت هيئة كهرباء ومياه دبي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد.

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12900 ميغاوات كهرباء و490 مليون غالون مياه محلاة إنتاج «كهرباء دبي» يومياً

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