14500 عالم وطبيب من 110 دول يشاركون بمؤتمر طبي في دبي غداً

المصدر: (دبي - البيان)

تنطلق غداً، أعمال مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر، وذلك بمشاركة 14500 عالم وطبيب وخبير ومختص، يمثلون 110 دول، إلى جانب مشاركة 350 شركة، تضم 500 علامة تجارية دولية.

ويعد هذا الحدث العالمي، وغيره من الفعاليات والأنشطة الدولية المهمة،ترجمة واقعية لقدرة دبي الفائقة على تسريع خطوات التعافي من «كوفيد 19»، وذلك ضمن توجهات دولة الإمارات، وإمكاناتها العالية في هذا الشأن.

ويعكس الحضور المكثف، سواء من العلماء والأطباء، أو كبرى الشركات المنتجة للتجهيزات والمستلزمات الطبية، حجم الثقة في المناخ الآمن صحياً في الدولة بشكل عام، وفي دبي على وجه التحديد.

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