عبد الله البسطي: دبي ستبقى وجهة للعالم في أوقات الرخاء والأزمات

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي أن الإمارة ستبقى وجهة للعالم في أوقات الرخاء والأزمات، جاء ذلك في تدوينة لمعاليه على حسابه الرسمي في «تويتر»: «وجهة العالم في أوقات الرخاء وفي أصعب الأزمات.. في كل الأحوال هي دبي» وذلك بمناسبة انطلاق مؤتمر ومعرض «دبي ديرما 2021»، مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر، غدا، وذلك بمشاركة 14500 عالم وطبيب وخبير ومختص، يمثلون 110 دول، إلى جانب مشاركة 350 شركة، تضم 500 علامة تجارية دولية.

وقال عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن هذا الحدث العالمي، وغيره من الفعاليات والأنشطة الدولية المهمة، يعد ترجمة واقعية لقدرة دبي الفائقة على تسريع خطوات التعافي من «كوفيد 19»، وذلك ضمن توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمكاناتها العالية في هذا الشأن. ولفت إلى أن هذا الحضور المكثف، سواء من العلماء والأطباء، أو كبرى الشركات المنتجة للتجهيزات والمستلزمات الطبية، يعكس حجم الثقة في المناخ الآمن صحياً في الدولة بشكل عام، وفي دبي على وجه التحديد.

وذكر أن هيئة الصحة بدبي، تدعم مثل هذه الفعاليات العلمية المتخصصة، وترى توافقها التام مع توجهاتها الرامية إلى الانفتاح على العالم، وتفعيل كل أدوات وقنوات تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة.

أجندة

وأضاف الكتبي، أن أجندة المؤتمر غنية بالمتحدثين وورش العمل والجلسات العلمية، مؤكداً أن من شأن ذلك إثراء جانب آخر توليه الهيئة جل اهتمامها، وهو التدريب وصقل الخبرات والتنمية المهنية.

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