«بلومبيرغ»: الإمارات الأكثر تطعيماً ضد «كوفيد 19» في العالم

المصدر: دبي - البيان

أكدت وكالة «بلومبيرغ» العالمية، أن دولة الإمارات أصبحت الدولة الأكثر تلقيحاً ضد فيروس «كورونا» المستجد في العالم، وذلك وفقاً لمؤشر الوكالة لتتبع اللقاحات. وأوضحت الوكالة أن الإمارات تفوقت على سيشيل لتصبح الأكثر تلقيحاً ضد «كوفيد 19»، إذ قدمت نحو 15.5 مليون جرعة بما يكفي لتغطية 72.1% من سكانها بجرعتين.

وأكد معالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن هذا الإنجاز العالمي الجديد يضاف إلى سجل إنجازات الدولة في مواجهة الجائحة، كما يعد شهادة تقدير دولية للحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها الدولة وتواصل تحقيق أهدافها يوماً بعد يوم.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن التسجيل الطارئ للقاح «موديرنا»، وذلك بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

بلومبيرغ: الإمارات الأكثر تلقيحاً ضد "كوفيد - 19" في العالم

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