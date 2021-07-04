بلومبيرغ: الإمارات الأكثر تلقيحاً ضد "كوفيد - 19" في العالم

المصدر: وام

كشفت وكالة "بلومبيرغ" العالمية عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت الدولة الأكثر تلقيحا ضد فيروس كورونا المستجد في العالم وذلك وفقا لمؤشر الوكالة لتتبع اللقاحات.

وأوضحت الوكالة أن دولة الإمارات تفوقت على سيشيل لتصبح الأكثر تلقيحا ضد "كوفيد - 19" حيث قدمت نحو 15.5 مليون جرعة بما يكفي لتغطية 72.1 في المائة من سكانها بجرعتين".

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع في تصريح له بهذه المناسبة.. أن هذا الإنجاز العالمي الجديد يضاف إلى سجل إنجازات الدولة في مواجهة جائحة" كوفيد - 19" كما يعد بمثابة شهادة تقدير دولية للحملة الوطنية للتطعيم التي اطلقتها دولة الإمارات وتواصل تحقيق أهدافها يوما بعد يوم.

وقال معاليه إن "الرؤية الاستشرافية لقيادة الدولة الرشيدة قادتنا إلى مواجهة تحديات "كوفيد - 19" بكفاءة وفعالية كبيرة واليوم تتبوء دولة الإمارات وبجدارة مقعد الريادة العالمية على صعيد الدول الأكثر تلقيحا ضد فيروس كورونا" مشيرا إلى أن جهود القطاع الصحي في الدولة والحرص علي التنوع في توفير اللقاحات امام مختلف فئات المجتمع المؤهلة والوعي المجتمعي بأهمية الحصول عليه كلها عوامل ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد معاليه أن الحملة الوطنية للتطعيم تتواصل في مختلف الإمارات الدولة جنبا إلى جنب مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعد ركيزة أساسية في الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة للمضي قدما في مسار التعافي من الجائحة وعودة الحياة الطبيعية.

وأضاف أن الفرق الطبية وابطال خط الدفاع الأول يواصلون العمل عن كثب بروح الفريق الواحد بتوجيهات ودعم متواصل من القيادة الرشيدة التي تضع صحة وسلامة المجتمع في صدارة أولوياتنا للوصول إلى مرحلة التعافي من الجائحة.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تقدم للعالم أجمع نموذجا فريدا في مواجهة تحدي "جائحة - 19" مشيرا إلى أن هذا النموذج محط تقدير دولي كبير كما يعكس الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإمارات في مواجهة كورونا.

وأشار إلى أهمية استمرار الوعي المجتمعي والالتزام بالإجراءات الوقائية و الاحترازية للمحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها وصون صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.

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