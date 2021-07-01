محمد بن راشد: دبي محطة رئيسة لتصميم مستقبل الاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي - البيان

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ضمن الهيكلة الجديدة لغرف دبي، بما يعزّز اختصاصات ومهام الغرفة، ويدعم تحقيق مهامها على مستوى الاقتصاد الرقمي، بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للفرص الواعدة ومحطة متقدمة لتصميم مستقبل التجارة الدولية.

وقال سموه: «نريد أن تكون دبي محطة رئيسة لتصميم مستقبل الاقتصاد الرقمي.. ومواصلة ابتكار أدوات اقتصادية جديدة.. وقيادة التجارب الرائدة في هذا المجال لتعزيز تفوقها».

محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد لمجلس دبي للإعلام

محمد بن راشد يعتمد مجلسي إدارة واستشاري غرفة دبي للاقتصاد الرقمي

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