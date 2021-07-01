محمد بن راشد: لأول مرة في تاريخ البشرية.. مسبار الأمل يصوّر الشفق المتخفي على المريخ

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل ظاهرة الشفق المتخفي على الكوكب الأحمر، لنفتح للبشرية آفاقاً جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية.

ونشر سموه تدوينة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قوله تعالى: (فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق).. صدق الله العظيم».

وأضاف سموه: «لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر.. لنفتح للبشرية آفاقاً جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية».

كما نشر سموه فيديو يوضح تفاصيل الظاهرة الكونية.

وكشف أمس مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، أول مهمة فضائية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة عربية، عن الصور الأولى من نوعها التي تبين صورة شاملة لظاهرة الشفق المنفصل «Discrete Aurora» في الغلاف الجوي للمريخ أثناء الليل باستخدام الأشعة الفوق بنفسجية البعيدة (far ultraviolet).

ستساهم هذه الصور الاستثنائية غير المسبوقة في إثراء معارف العلماء والباحثين عند دراسة التفاعلات بين الإشعاع الشمسي والمجال المغناطيسي للمريخ وغلافه الجوي.

وقالت المهندسة حصة المطروشي، نائب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» للشؤون العلمية: «تسجيل هذه اللقطات الفريدة للشفق المنفصل لكوكب المريخ يعد سابقة على مستوى العالم، إذ توفر تفاصيل عالية الدقة وعبر أطوال موجية لم يتم رصدها سابقاً».

وأضافت: «إن هذه الصور سوف تساعد العلماء على فهم أعمق لطبيعة الغلاف الجوي للمريخ وعلاقته بالمجال المغناطيسي للكوكب، وسيترتب على ذلك آثار معرفية هائلة، حيث تساهم في دعم نظرية أن العواصف الشمسية ليست السبب الوحيد في حدوث الشفق في المريخ».

وتظهر الصور التي تم التقاطها بواسطة المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية «EMUS»، الذي يحمله المسبار على متنه وهجاً يعرف باسم «الشفق المنفصل» تتتبع أنماطه المعقدة المناطق التي تعمل فيها المجالات المغناطيسية غير المنتظمة التي تنتجها المعادن الممغنطة الموجودة على سطح المريخ، علماً بأن هذا التأثير للحقول المغناطيسية للمريخ يعد سمة فريدة للكوكب الأحمر، حيث إنه على عكس الأرض، لا يمتلك مجالاً مغناطيسياً شاملاً تولده نواة الكوكب.

واللافت أن المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية EMUS وهو الجهاز العلمي الأكثر دقة واستجابة للأشعة فوق البنفسجية حول كوكب المريخ قادر على رصد وتصوير هذه التفاعلات الشفقية بتغطية شاملة ودقة عالية، وعبر مجموعة واسعة من الأطوال الموجية، مما يوفر فرصة غير مسبوقة لرصد ومتابعة تفاعل الغلاف الجوي مع الأنشطة الشمسية.

وفي حين أوضحت الدراسات السابقة نظرية ارتباط الشفق المنفصل بالمجال المغناطيسي للمريخ، وتوافقت الملاحظات والبيانات العلمية السابقة لهذا الارتباط، إلا أن هذه الظاهرة لم يتم تصويرها بهذه الجودة وهذه التغطية سابقاً.

نظريات علمية

وقال خبير الغلاف الجوي العلوي للمريخ عضو في الفريق العلمي لمسبار الأمل جاستن ديغان: «لقد استطعنا من خلال عشر دقائق من هذه الملاحظات العلمية من مسبار الأمل من تأكيد نظريات علمية لشفق المريخ التي اكتسبت على مدار عشر سنوات.. وتؤكد البيانات التي نلتقطها الآن الإمكانات الهائلة التي نمتلكها لاستكشاف شفق المريخ والتفاعلات بين مجالات المريخ المغناطيسية وغلافه الجوي والأنشطة الشمسية، على قدر من الدقة لم تكن ممكنة من قبل.. ومن المفرح أن هذه الملاحظات العلمية ستسهم في الحصول على استنتاجات علمية تتجاوز الأهداف العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ».

ويعد المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية أحد الأجهزة الثلاثة الموجودة على متن مسبار الأمل، وتتضمن المهمة الرئيسية لهذا الجهاز قياس الأوكسجين وأول أكسيد الكربون في غلاف المريخ الحراري وتوزيع الهيدروجين والأكسجين في الغلاف الخارجي.

وكان أعضاء الفريق العلمي لمسبار الأمل الذين عملوا سابقاً على مشروع «مسبار مافن» قد أدركوا إمكانية استخدام المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية لمسبار الأمل لالتقاط جوانب جديدة من ظواهر شفق المريخ، لكن نتائج الرصد المبكرة تجاوزت التوقعات.

ويوجد حول كوكب المريخ ثلاثة أنواع من الأشفاق وهي الشفق المنتشر «Diffuse Aurora» والذي تم ملاحظته خلال العواصف الشمسية الشديدة التي تحتوي على جزيئات عالية الطاقة تتفاعل مع الغلاف الجوي للمريخ وتتسبب في إضاءته بأكمله، وعلى عكسه الشفق المنفصل «Discrete Aurora» الذي يوجد بشكل محلي في الكوكب وليس على الكوكب أكمله، كما أشارت الملاحظات السابقة له التي ترجح نظرية ارتباط مكان وجوده بشكل مباشر بالحقول المغناطيسية غير المنتظمة التي تنتجها المعادن الممغنطة الموجودة على سطح المريخ.

وقد تم رصد كلا الشفقين في الجانب المظلم (الليلي) من المريخ، بينما تم رصد النوع الثالث من الأشفاق «الشفق البروتوني» في الجانب المضيء (النهاري) من المريخ، وهو ينتج عن تفاعل بين الطاقة الشمسية والهيدروجين في الغلاف الجوي العلوي للمريخ.

وللعلم فقد تم تحديد هذه الأنواع الثلاثة من الأشفاق القطبية سابقاً بواسطة أجهزة مطياف الأشعة فوق البنفسجية على متن مسباري «مافين» و«مارس إكسبريس».

اهتمام دولي

وقالت المهندسة حصة المطروشي: «إن أشفاق المريخ تستقطب اهتمام المجتمع العلمي الدولي، لما يترتب على دراستها المتعمقة من آفاق واسعة أمام الأبحاث العلمية التي ستساهم في توسيع فهمنا للغلاف الجوي للمريخ وتفاعله مع الكوكب ومع انبعاثات الطاقة الشمسية».

وأضافت: «كنا نأمل مع بدء المرحلة العلمية لمسبار الأمل في أن يكون لجهاز المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية الذي يحمله المسبار على متنه إسهام في مجال استكشاف ظاهرة الشفق للمريخ، لكننا على يقين الآن بأن مساهمة مسبار الأمل ستكون رائدة في هذا المجال».

ويدور مسبار الأمل حول المريخ مرة كل 55 ساعة في مداره العلمي المخطط له، والذي يتراوح ما بين 20000 و43000 كيلومتر، بدرجة ميل مداري تبلغ 25 درجة.

1350

يبلغ وزن «مسبار الأمل» نحو 1350 كيلوغراماً، أي ما يعادل وزن سيارة صغيرة، وقد تم تصميمه وتطويره بجهود مهندسي مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع شركاء أكاديميين، من ضمنهم مختبر فيزياء الغلاف الجوي والفضاء في جامعة كولورادو-بولدر وجامعة ولاية أريزونا وجامعة كاليفورنيا-بيركلي.

يقوم مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بدراسة الغلاف الجوي للمريخ، والعلاقة بين الطبقتين العليا والسفلى فيه، وسيوفر للعلماء والباحثين والمهتمين بعلوم الفضاء ودراسة الكواكب أول رؤية شاملة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر في أوقات مختلفة وطوال المواسم المختلفة للمريخ، وفي هذه المرحلة يهدف المشروع إلى الإسهام بشكل كبير في تعميق فهمنا للأشفاق القطبية للمريخ.

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