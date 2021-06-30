طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس غدا الخميس صحوا إلى غائم جزئياً شرقاً ومغبرا أحياناً نهارا وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الجمعة المقبل يكون الطقس صحوا وحارا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهارا. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي و في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم السبت صحوا وحارا بوجه عام ومغبرأحياناً نهارا. الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الأحد يكون الطقس رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والغربية وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا وصحوا ومغبرا أحياناً نهاراً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً شمالاً وشرقاً، مثيرة للغبار ، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



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