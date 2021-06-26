محمد بن راشد : الوقت كالحياة وعلينا استثماره بالشكل الأمثل

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الوقت كالحياة، لا نستطيع خزنه أو إيقافه، بل علينا استثماره بالشكل الأمثل، عبر تنظيم الوقت والتفكير خارج الصندوق، والتحلي بالإيجابية. وأشار سموه، عبر فيديو نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، ضمن وسم «ومضات قيادية»، إلى أن الوقت مثل النهر الجاري، حيث لا تستطيع أن تضع قدميك على الماء نفسه مرتين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «الوقت عندي أنا مثل الحياة. الوقت لا يمكنك تخزينه، وهو مثل النهر، لا يمكنك أن تضع قدميك على الماء نفسه مرتين، لأنه جار. والحياة لا يمكنك تخزينها لأنها ماضية، وعلى هذا الأساس، فمن يريد أن ينظم وقته هو قادر على ذلك، متى ما أزال الغيمة فوق رأسه، وبدأ الشعور الإيجابي».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد أطلق وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»، حيث يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

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