محمد بن راشد: الوقت هو الحياة

المصدر: (دبي - عبد المنعم الشديدي)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الوقت هو الحياة، لا نستطيع تخزينه أو إيقافه، فهو كالنهر الجاري.

وأضاف سموه، عبر فيديو، نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، يتحدث فيه عن اغتنام الفرص، مؤكداً أنه لا تستطيع أن تضع رجلك على الماء نفسه مرتين في نهرٍ جارٍ، وطالب سموه بتنظيم الوقت للوصول إلى الإيجابية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق وسم «ومضات قيادية»، على حسابه في «إنستغرام»، حيث يشارك فيه سموه جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.

«الوقت هو الحياة، لا نستطيع تخزينه أو إيقافه، فهو كالنهر الجاري، لا تستطيع أن تضع رجلك على الماء نفسه مرتين في نهر جاري. وتنحية الغيمة من الرأس تضمن تنظيم الوقت والشعور الإيجابي»

في قاموس الحكمة الذي تلمذنا عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تجارب حياتية يدعونا سموه لاستثمار الوقت، فالوقت هو الحياة، لا نستطيع تخزينه وهنا قال سموه: «كل دقيقة في حياتنا تستحق أن نملأها بإنجاز أو سعادة أو عمل» فالتواكل مرفوض والاجتهاد والعمل طريق التقدم الذي ينشده سموه لشعب ولدولة بنيت أركانها على العمل والتعب وبالتالي علينا أن نكون أهلاً للثقة وهذا يشمل البدن والنفس فمتى ما كنت إنساناً صحيحاً متعافياً عندها تستطيع أن تنجز، فالصحة أولوية: «إذا كان الوقت هو الحياة، فالصحة هي التي تعطي للوقت معناه وللحياة طعمها».

لن تستطيع أن تضع رجلك على الماء نفسه مرتين، في نهرٍ جارٍ يوصينا سموه في كيفية اغتنام الفرص، فالفرصة لا تسنح للإنسان أكثر من مرة.

وهنا يبدأ سموه بالحديث عن قمة الهرم القائد ليكون النموذج المتبع: «القائد يجب أن يغتنم الفرصة الكبيرة عندما يراها، وإن لم تكن هذه الفرصة قائمة فعليه أن يكون مستعداً لصنعها» درس من دروس العزيمة التي يجب توفرها بالقائد القدوة الذي يستعد لترويض المستحيل وجعله ممكناً.

فكما يقول سموه: «الحياة فرص، والفرص الكبيرة لا تطرق اﻷبواب فمن يريدها عليه أن ينتزعها انتزاعاً ويكتسبها لشعبه ولنفسه، وعلى اﻹنسان أن يتسلح بروح القوة وصلابة اﻹدارة والعزيمة والرغبة في انتزاع الفرص الكبيرة لكي لا يعيش على فتات اﻷسود».

وهنا يوجه سموه بوصلتنا إلى الهدف الصحيح عندما يقول: «لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر مئات السنين».

وفي آخر المطاف يشحذ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الهمم من خلال التركيز على التنظيم، فالإنسان المُنظَّم هو الذي يستطيع تجاوز التعثر والشتات والكسل للوصول إلى الإنجاز من خلال تنظيم الوقت حتى يصل إلى سعادة النفس، وذلك كله يتأتى بترك كل ما يعكر الصفو، والذي شبهه سموه «بالغيمة» التي يجب أن تكون سحابة صيف عابرة لا تؤثر على المنجز المدرك الذي نؤسس عليه نجاحنا ونكون إيجابيين.

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