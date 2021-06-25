محمد بن زايد: برؤية محمد بن راشد الملهمة واثقون من صنع إكسبو استثنائي

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الملهمة، سنصنع حدثاً استثنائياً في تاريخ المعارض العالمية.

وقال سموه، عبر «تويتر»: «مع بدء العد التنازلي لانطلاق إكسبو 2020 دبي في أكتوبر المقبل، تستعد الإمارات لاستضافة ثقافات العالم وإنجازاته، وبرؤية أخي محمد بن راشد الملهمة وخبرات أبنائنا، نثق بقدراتنا على صنع حدث استثنائي في تاريخ المعارض العالمية، يطرح حلولاً مستدامة للتحديات التي تواجه البشرية».

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محمد بن زايد: برؤية أخي محمد بن راشد وخبرات أبنائنا سنصنع حدثاً استثنائياً

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