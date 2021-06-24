محمد بن زايد: برؤية أخي محمد بن راشد وخبرات أبنائنا سنصنع حدثاً استثنائياً

المصدر: البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الملهمة وخبرات أبناء الإمارات سنصنع حدثا استثنائيا مع بدء العد التنازلي لانطلاق "إكسبو 2020 دبي" أكتوبر المقبل.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: «مع بدء العد التنازلي لانطلاق "إكسبو 2020 دبي " في أكتوبر المقبل، تستعد الإمارات لاستضافة ثقافات العالم وإنجازاته، وبرؤية أخي محمد بن راشد الملهمة وخبرات أبنائنا، نثق بقدراتنا على صنع حدث استثنائي في تاريخ المعارض العالمية، يطرح حلولاً مستدامة للتحديات التي تواجه البشرية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز