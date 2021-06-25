طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقا تمتد على بعض المناطق الداخلية.

وذكر المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة من الجمعة إلى الثلاثاء - أن الطقس اليوم سيكون رطبا صباحا على السواحل وصحوا إلى غائم جزئيا يصبح مغبرا أحيانا نهارا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا وجنوبا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل الطقس غدا السبت رطبا صباحا على السواحل وصحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا نهارا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقا، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا شرقا، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن طقس يوم الأحد سيكون مغبرا وغائما جزئيا نهارا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقا تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويستمر طقس يوم الإثنين مغبرا وغائما جزئيا نهارا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقا تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتكون قوية مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم الثلاثاء طقسا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، فيما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز