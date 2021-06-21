محمد بن راشد: نريد الإمارات الأفضل والأعدل والأسرع في القضاء

المصدر: دبي ــ وام

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل 80 % من جلسات المحاكم الاتحادية إلى جلسات تقاضٍ عن بعد بشكل دائم، قبل نهاية 2021.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نجحت دولة الإمارات في تبني أنظمة ذكية للتقاضي عن بعد، خلال جائحة كوفيد 19»، مضيفاً سموه: «نريد أن تكون دولة الإمارات الأفضل والأعدل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء».

كما قال سموه: «البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي طورتها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية، أساس صلب، نريد مواصلة البناء عليه، وتوسيع المجالات التي تتبنى الحلول الرقمية، لتقديم الخدمات الحكومية، ومنظومة القضاء محور مهم لتقدم المجتمع وازدهاره.. ضمان العدالة لأفراد المجتمع، رغم الظروف والتحديات، سمة الدول الناجحة، ومعيار لكفاءة مؤسساتها وريادتها».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تمكنت من تحويل التحديات التي أفرزتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، إلى فرص غير مسبوقة، لمواصلة التنمية، وتحديث آليات العمل، وحققت نقلات نوعية في تطوير قطاعاتها الحيوية والتحول الرقمي للخدمات، واستطاعت بفضل رؤاها الاستباقية، وجاهزيتها الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للناس، وأكثرها كفاءة وفاعلية، مشدداً سموه على أن تحسين حياة الناس، هو مركز العمل الحكومي، وغايته وهدفه الأسمى.

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