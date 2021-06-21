محمد بن راشد: نريد الإمارات الأفضل والأعدل والأسرع في خدمات القضاء

المصدر: دبي - وام

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتحويل 80 % من جلسات المحاكم الاتحادية إلى جلسات تقاضٍ عن بعد بشكل دائم، قبل نهاية 2021.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر» أمس: «نجحت دولة الإمارات في تبني أنظمة ذكية للتقاضي عن بعد خلال جائحة كوفيد 19.. وجهنا اليوم وزارة العدل بالعمل على تحويل 80 % من جلسات المحاكم الاتحادية بشكل دائم إلى جلسات تقاضٍ عن بعد قبل نهاية 2021.. نريد أن تكون دولة الإمارات الأفضل والأعدل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء».

دور محوري

وأضاف سموه: «منظومة القضاء في الدولة تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ أسس العدالة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع.. الهدف الأسمى لمنظومتنا القضائية هو تحقيق العدالة لجميع من يعيشون على أرض الإمارات من دون تمييز أو محاباة وبأعلى مستويات السرعة والدقة والنزاهة».

وقال سموه: «البنية التحتية الرقمية المتقدمة التي طورتها دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية أساس صلب نريد مواصلة البناء عليه، وتوسيع المجالات التي تتبنى الحلول الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية، ومنظومة القضاء محور مهم لتقدم المجتمع وازدهاره.. ضمان العدالة لأفراد المجتمع رغم الظروف والتحديات سمة الدول الناجحة ومعيار لكفاءة مؤسساتها وريادتها».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات تمكنت من تحويل التحديات التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إلى فرص غير مسبوقة لمواصلة التنمية وتحديث آليات العمل، وحققت نقلات نوعية في تطوير قطاعاتها الحيوية والتحول الرقمي للخدمات، واستطاعت بفضل رؤاها الاستباقية وجهوزيتها الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات للناس وأكثرها كفاءة وفاعلية، مشدداً سموه أن تحسين حياة الناس هو مركز العمل الحكومي وغايته وهدفه الأسمى.

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