أحمد بن راشد: مستشفى حمدان بن راشد الخيري منارة إنسانية ونافذة أمل لمرضى السرطان

المصدر: دبي ــ البيان

أكد الفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أن مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان، سيكون بمثابة صرح إنساني جديد يجسد قيم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ويستكمل مسيرة الخير والعطاء التي انتهجها طوال حياته، وسيكون منارة إنسانية ونافذة أمل لمرضى السرطان غير القادرين.

وأشاد سموه بفكرة ورسالة المستشفى، منوهاً بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأسيس المستشفى كتكريم رفيع يليق بمسيرة الراحل. وأعلنت مؤسسة الجليلة، تلقيها دعماً مالياً سخياً من الفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لتمكين المستشفى الجديد من القيام برسالته على الوجه الأكمل، والإسهام في تعزيز جهوده.

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