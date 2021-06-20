المصدر: دبي- عماد عبد الحميد

لا تزال المعركة مع فيروس «كورونا» تكشف كل يوم عن إبداع جديد في الميدان الطبي لعلاج المرضى وتقليل تداعيات المرض على المصابين والكوادر الطبية، ففي دبي تم الكشف خلال فعاليات المؤتمر الدولي للعناية الحرجة عن 3 تقنيات جديدة يتم استخدامها في علاج مرضى «كوفيد 19»، تمكن الكوادر الطبية والتمريضية من التعامل مع المرضى المنومين بمسافة تصل إلى 10 أمتار، من خلال روبوتات ذكية، يتم استخدامها في غرف العناية والمستشفيات الميدانية.

والتقنية الأولى عبارة عن سرير خاص يتم التحكم به بواسطة الروبوت لتقليب المرضى ممن هم على البنج الكامل، بهدف تحريك المياه في المناطق المصابة بالرئة، ومنع الإصابة بالتقرحات.

أما التقنية الثانية فهي إعطاء المرضى المنومين الأدوية، والإبر بالتحكم عن بُعد، من خلال الروبوت، والتقنية الثالثة عبارة عن جهاز للتنفس الاصطناعي، حيث بالإمكان قياس الضغط ونسبة الأكسجين في الجسم ومراقبة المريض على مدار الساعة، بواسطة الروبوت.

3 تقنيات لعلاج مرضى «كورونا» عن بُعد تحمي الكوادر الطبية

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