الإمارات الثانية عالمياً في اعتماد دواء لسرطان الرئة

المصدر: (دبي ــ البيان)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإمارات، هي ثاني دولة في العالم توافق على تسجيل واستخدام منتج «Lumakras» لعلاج سرطان الرئة، من إنتاج شركة «أمجين» الأمريكية، بعد تصديقه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي أهمية تسجيل الدواء، في منح الأسبقية لمرضى سرطان الرئة بالدولة، في الحصول على هذا الدواء المبتكر، لتسريع الخطة العلاجية، وتحسين جودة حياتهم، في إطار ريادة الإمارات عالمياً في استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة، التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها وإجازتها، ضمن بروتوكولات العلاج، بما يسهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الدوائية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

الإمارات ثاني دولة في العالم تمنح الموافقة على تسجيل دواء لعلاج سرطان الرئة

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