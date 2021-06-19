الإمارات ثاني دولة في العالم تمنح الموافقة على تسجيل دواء لعلاج سرطان الرئة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أن دولة الإمارات ثاني دولة في العالم توافق على تسجيل واستخدام منتج " Lumakras " في الدولة لعلاج سرطان الرئة من إنتاج شركة "أمجين" الأمريكية، بعد تصديقه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي أهمية تسجيل الدواء في منح الأسبقية لمرضى سرطان الرئة بالدولة في الحصول على هذا الدواء المبتكر لتسريع الخطة العلاجية وتحسين جودة حياتهم، في إطار ريادة الإمارات عالمياً في استقطاب وتوفير الأدوية المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، وإجازتها ضمن بروتوكولات العلاج، بما يسهم بشكل كبير في تطوير المنظومة الدوائية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وبناء على تطبيق الوزارة آلية مبتكرة لمسرعاتها التشغيلية، والتي تم تخصيصها لتقييم واعتماد الأدوية الحاصلة على صفة الريادة أو الأولى من نوعها في العالم، ضمن المسار السريع المستعجل للتقييم والتسجيل الدوائي، تم الموافقة على المنتج "لوماكراس" 120 ملغم الذي يحوي المادة الفعالة "سوتوراسيب" كدواء يُصرف بوصفة طبية يستخدم لعلاج البالغين المصابين بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة (NSCLC)، الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم أو لا يمكن إزالته بالجراحة، أو الورم الذي يحتوي على جين KRAS G12C غير الطبيعي، ومن تلقوا علاجاً واحداً على الأقل سابقاً لعلاج السرطان.

صحة المرضى أولوية

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن صحة المرضى وتحسين جودة حياتهم تعتبر أولوية في دولة الإمارات، ولذلك تحرص الوزارة بتوجيهات القيادة الرشيدة على ترسيخ مكانة الإمارات في السوق الدوائي العالمي بفضل بيئتها التشريعية المرنة لتصبح وجهة جذب رائدة للشركات الدوائية العالمية، مما أكسبها ميزة تفاضلية على أقرانها، الأمر الذي دفع هذه الشركات لجعل الإمارات مركزاً لتسويق منتجاتها المبتكرة الجديدة، بما يمنح حلولاً للمرضى في الدولة والمنطقة.

وأشار إلى أن اعتماد هذا العلاج المبتكر في الإمارات لعلاج سرطان الرئة كثاني دولة في العالم، يأتي بعد أسبوع من منح الإمارات الاستخدام الطارئ لدواء جديد فعال لكوفيد-19 كأول دولة في العالم بعد اعتماد هيئة الغذاء والدواء الأميركية، مما يعزز المكانة التنافسية للدولة ويعزز صدراتها العالمية في إرساء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية بما يتوافق مع رؤية مئوية الإمارات.

الإمارات رائدة في اعتماد الأدوية المبتكرة

من جانبه لفت الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في الوزارة إلى أن دولة الإمارات رائدة عالمياً في اعتماد الأدوية المبتكرة وفق آلية مدروسة للتقييم والتسجيل الدوائي. وعندما يتعلق الأمر بأدوية السرطان فإن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها مع شركات الإنتاج الدوائي من أجل إحراز تقدم نوعي في الرعاية الصحية حول أمراض السرطان، مما سيقلل الضغط على نظام الرعاية الصحية ويخفض عدد الحالات الحرجة وتوفير خيارات علاجية مبتكرة تسهم في تحسين صحة مرضى سرطان الرئة في الدولة وتحد من حاجتهم للسفر إلى الخارج للحصول على الرعاية الصحية. مؤكداً سعادته تحقيق نتائج متطورة في المؤشرات الوطنية لأمراض السرطان بما يتماشى مع الأجندة الوطنية.

وجهة مفضلة لتسجيل الأدوية المبتكرة

وأشاد الدكتور أمين حسين الأميري بحرص الشركات الدوائية العالمية على تزويد دولة الإمارات بملفات الأدوية المبتكرة، بالتوازي مع عرضها على الهيئات الدولية كهيئة الغذاء والدواء الأميركيةFDA والهيئة الأوروبية للدواءEMEA للحصول على الاعتماد العالمي، والتي تشمل مراجعة الدراسات الإكلينيكية ودراسات التكافؤ الحيوي ودراسات الثباتية.

بدوره قال الدكتور أحمد مصطفى، مدير شركة أمجن لدول الخليج: "نحن فخورون جدًا بأنه تمت الموافقة في دولة الإمارات العربية المتحدة على دواء لوماكراس، الفريد من نوعه وغير المسبوق لعلاج المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة المنتشرة مع طفرة كراس جي 12 سي، وجاءت الموافقة عليه بعد موافقة الولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني دولة على مستوى العالم تتيح استخدام هذا الدواء. وبامتنان كبير، نود أن نشكر وزارة الصحة ووقاية المجتمع على جهودهم المستمرة ونهجهم ورؤيتهم في ضمان التوفر الفوري للأدوية الحديثة والمبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

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