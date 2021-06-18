المصدر: (دبي ـ البيان)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة الإمارات مستمرة، وقافلتها لن تقف، وشعبها لم يتوقف عن التقدم إلى الأمام.

وأشار سموه إلى أن الجائحة لم تكن عذراً لإبطاء العمل الحكومي، وإنما كانت دافعاً لتسريع عملية التطوير والتشريع، والتأقلم مع المتغيرات، واليوم نرى النتائج. جاء ذلك، بمناسبة تصدر الإمارات، للعام الخامس على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، حيث احتلت الدولة المركز التاسع عالمياً، لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.

وقال سموه: «رغم الجائحة، تقدمنا في 120 مؤشراً عالمياً، وتصدرنا العالم في 20 مؤشراً تنموياً، والإمارات ضمن الدول العشر الأولى في التنافسية، والأولى عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات.. لم نقف أثناء الجائحة، ولن نقف بعدها».



نائب رئيس الدولة:

» الإمارات الأولى عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات » لم نقف أثناء الجائحة ولن نقف بعدها واليوم نرى النتائج » الدولة حافظت على موقعها ضمن الـ ١٠ الكبار للعام الخامس على التوالي اقرأ أيضاً: محمد بن راشد: مسيرتنا مستمرة وقافلتنا لن تقف

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