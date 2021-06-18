محمد بن راشد: مسيرتنا مستمرة وقافلتنا لن تقف

المصدر: (دبي - وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات في تقدم مستمر، وشعبها لم يتوقف عن التقدم إلى الأمام، رغم جائحة «كورونا» العالمية.

جاء ذلك، بمناسبة تصدر الإمارات، للعام الخامس على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، حيث احتلت الدولة المركز التاسع عالمياً، لتحافظ على مكانتها ضمن الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.

وقال صاحب السمو: «صدر التقرير العالمي للتنافسية من معهد التنمية الإدارية بسويسرا. رغم الجائحة، تقدمنا في 120 مؤشراً عالمياً، وتصدرنا العالم في 20 مؤشراً تنموياً، والإمارات ضمن الدول العشر الأولى في التنافسية، والأولى عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات.. لم نقف أثناء الجائحة، ولن نقف بعدها».

وأكد صاحب السمو، أن الجائحة لم تكن عذراً لإبطاء العمل الحكومي، وإنما كانت دافعاً لتسريع عملية التطوير والتشريع، والتأقلم مع المتغيرات، واليوم نرى النتائج، وقال سموه:

دولة الإمارات في تقدم مستمر في أغلب المؤشرات العالمية، في آخر خمس سنوات، بل آخر خمسين سنة، لم يتوقف شعب الإمارات عن التقدم للأمام. وأضاف سموه: الإمارات الأولى إقليمياً في أغلب المؤشرات التنموية والتنافسية، وضمن أفضل عشر دول في العالم في 120 مؤشراً تنموياً، ومسيرتنا مستمرة، وقافلتنا لن تقف.

رؤية

وقال معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، بهذه المناسبة: «رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً في التطوير الحكومي الموجه إلى الاهتمام بالإنسان. العنصر البشري، هو أساس معادلة التنمية التي تبنتها الإمارات، منذ بدء مسيرة الاتحاد، انطلاقاً من مبدأ راسخ، يقضي بتسخير العمل والخدمات الحكومية لخدمة الإنسان وسعادته ورفاهته».

وأضاف رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، أن تصدر الدولة للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية في المجال التطوير الحكومي، يعد انعكاساً للأداء المتميز الذي قامت به كافة المؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية، وللدعم الكبير والمتواصل من القيادة الإماراتية، التي حرصت على ضبط الأداء الحكومي، وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات والأوضاع المستجدة.

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› الإمارات الأولى عالمياً في قدرة الحكومة على التكيّف مع المتغيّرات

› الجائحة لم تكن عذراً لإبطاء العمل الحكومي بل كانت دافعاً لتسريع التطوير

› الدولة في تقدم مستمر وشعبنا لم يتوقف عن التحرك للأمام في آخر خمسين سنة

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