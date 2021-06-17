محمد بن زايد يبحث مع قائد قوات «الناتو» وأمريكا في أفغانستان التعاون الدفاعي

المصدر: أبوظبي ــ وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع الفريق أول أوستن ميلر، قائد بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي «الناتو» والقوات الأمريكية في أفغانستان، العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية. جاء ذلك خلال استقبال سموه للفريق أول أوستن ميلر، أمس، في قصر الشاطئ بأبوظبي، حيث تبادلا وجهات النظر كذلك بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة.

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