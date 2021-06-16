محمد بن زايد يستقبل قائد بعثة "الدعم الحازم" والقوات الأمريكية في أفغانستان

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الفريق أول أوستن ميلر، قائد بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" والقوات الأمريكية في أفغانستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء ـــ الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ـــ العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة وفي مقدمتها انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها في حلف "الناتو" من أفغانستان الذي سيكتمل في 11 سبتمبر المقبل.

حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن صالح محمد صالح بن مقرن العامري، قائد العمليات المشتركة، والوفد المرافق للمسؤول الأمريكي.

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