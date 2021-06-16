"تاكسي دبي" تختتم بنجاح معرض توظيف لسائقي مركبات الأجرة

المصدر: البيان الإلكتروني

اختتمت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات،وبنجاح معرضاً لتوظيف سائقي مركبات الأجرة، الذي نُظِّمُ على مدى 5 أيام متتالية واختتم فعالياته في الـ 15 من شهر يونيو الجاري، بهدف استقطاب شريحة واسعة من المرشحين الباحثين عن فرصة عمل بوظيفة سائق مركبة أجرة، والانضمام الى فريق سائقي أسطول مركبات مؤسسة تاكسي دبي بجميع خدماته التي يقدمها للمتعاملين من مختلف أطياف المجتمع.

وأكّدَ ناصر محمد الحاج، مدير إدارة إسعاد السائقين في مؤسسة تاكسي دبي، إلى أن إجمالي عدد الذين تقدموا الى وظيفة سائق في معرض توظيف سائقي مركبات الأجرة وصل إلى (918) مرشحا، حيث أن المعرض، الذي نظمته المؤسسة بمبناها الرئيس في منطقة المحيصنة 4، أتاح للعديد من المرشحين التواصل مباشرة مع مسؤولي التوظيف في المؤسسة للاطلاع عن قرب على تفاصيل التقديم إلى وظيفة سائق والتعرف أكثر إلى خدمات النقل المتنوعة، التي تقدمها مؤسسة تاكسي دبي لمتعامليها منها: مركبات الأجرة، الليموزين والنقل بالحافلات المدرسية والتجارية، بالإضافة الى إمكانية الإجابة عن جميع استفسارات المرشحين الخاصة بمعدل الدخل اليومي للسائق، المكافآت، السكن، المواصلات وغيرها من الفوائد، حيث أتيح للمرشحين التقديم مباشرة للوظيفة بعد المقابلات الرسمية خلال المعرض وتم تقديم عروض عمل للناجحين منهم، بعد التأكد من استيفاء المرشح لجميع اشتراطات القبول، التي وضعتها المؤسسة.

وقال الحاج إن محور نجاح المؤسسة يكمن في المواكبة المستمرة لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خاصةً في ظل التعافي الاقتصادي، الذي تشهده الإمارة في الوقت الحالي وعودة نشاط حركة التنقل بمركبات الأجرة. مشيراً كذلك إلى سلامة النهج، الذي تتبناه مؤسسة تاكسي دبي في إعداد وتطوير كوادرها البشرية خاصةً السائقين منهم، والذي يعمل على خلق بيئة وظيفية مُثلى أساسها القيم لتطوير مسيرة السائقين المهنية، كاعتماد سلسلة من لوائح الحوافز والجوائز الخاصة بالمتميزين منهم، وترقية السائقين الأكثر دخلاً والأكثر تميزاً في خدمة المتعاملين، فضلاً عن فعاليات الجوائز الفردية، التي يعقدها قادة المؤسسة دورياُ للسائقين المتألقين، وذلك بهدف تشجيعهم على المثابرة في الارتقاء بمستوى العمل كونهم خير من يعكس الصورة المؤسسية لرواد وسائل النقل عموما، ورواد مركبات الأجرة على وجه الخصوص، وبهدف الوصول الى أسمى الغايات، التي تطمح إليها مؤسسة تاكسي دبي والمتمثلة بتحقيق (التشغيل المتميز) و (إسعاد الناس).

الجدير بالذكر أن التقديم لمهنة سائق في مؤسسة تاكسي دبي لا يزال مفتوحا، وعلى الراغبين إرسال طلباتهم إلى البريد الإلكتروني للمؤسسة: recruitment@dtc.gov.ae

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